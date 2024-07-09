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Генерал-майор Абрашкин: Люфтваффе рапортовала Гитлеру о полном уничтожении советской авиации, но над Берлином неожиданно появились самолеты
На фронтах перед началом наступления активно начинала работать авиация дальнего действия, и это было принципиально новым при подготовке наступательной операции.
Николай Абрашкин, заслуженный военный летчик России, генерал-майор морской авиации дальнего действия:
Авиация дальнего действия - детище Сталина. Это особая армия, и она применялась по личному указанию Сталина.
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В ее эффективности и возможностях можно было убедиться уже в первые месяцы войны. В августе 1941 года, когда Люфтваффе рапортовала Гитлеру о полном уничтожении советской авиации, над Берлином неожиданно появились самолеты.
После этой пропаганды, которую вел Гитлер, то с 7 на 8 августа 1-й Морской гвардейский полк под командой Преображенского бомбил Берлин. Таких вылетов было 10. И немцы были в шоке, когда первые бомбы посыпались на заводы Симмонса. И они даже не поняли, что бомбит их наша советская авиация.
В 1944-м в операции "Багратион" ей отводилась особая роль.
Действие дальней авиации имело конкретные цели. Авиация работала прежде всего по складам, по железнодорожным станциям, перебивала коммуникации, по скоплениям войск, по живой силе.
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