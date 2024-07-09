Генерал-майор Абрашкин: Люфтваффе рапортовала Гитлеру о полном уничтожении советской авиации, но над Берлином неожиданно появились самолеты

После этой пропаганды, которую вел Гитлер, то с 7 на 8 августа 1-й Морской гвардейский полк под командой Преображенского бомбил Берлин. Таких вылетов было 10. И немцы были в шоке, когда первые бомбы посыпались на заводы Симмонса. И они даже не поняли, что бомбит их наша советская авиация.

Николай Абрашкин, заслуженный военный летчик России, генерал-майор морской авиации дальнего действия