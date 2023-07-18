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Генерал-майор Андрей Матиевич назначен первым замначальника Генштаба ВС Беларуси

Генерал-майор Андрей Матиевич назначен первым замначальника Генштаба ВС Беларуси

Генерал-майор Андрей Матиевич назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси. Соответствующий указ №212 подписал 18 июля глава государства Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Этим же документом генерал-майор Андрей Матиевич освобожден от должности начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси.

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