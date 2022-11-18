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Генерал-майор Игорь Голуб освобожден от должности командующего ВВС и войсками ПВО ВС

Генерал-майор Игорь Голуб освобожден от должности командующего ВВС и войсками ПВО ВС

Генерал-майор Игорь Голуб освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси. Соответствующий указ №408 подписал 18 ноября глава государства Александр Лукашенко. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно документу Игорь Голуб уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.


Фото: БелТА

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