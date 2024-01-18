3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Генерал-майор Виктор Вегера: "Мангуст" - классический пример вербовки и подготовки агента украинских спецслужб под выполнение конкретных задач
В фильме "Провал агента СБУ "Мангуста". Как украинские спецслужбы пытаются взорвать Беларусь" корреспонденты АТН рассказали историю вербовки Вячеслава Бородия, ставшего впоследствии агентом СБУ с позывным "Мангуст".
Первый заместитель председателя КГБ Беларуси (2007-2013 гг.) генерал-майор Виктор Вегера отметил, что "Мангуст" - классический пример вербовки и подготовки агента украинских спецслужб под выполнение конкретных задач.
"Какая у него была задача? Доставить на территорию Республики Беларусь взрывчатые вещества, боеприпасы, оружие для дальнейшего проведения диверсионных и террористических актов. Кто может реализовать данную задачу? Человек, который прекрасно знаком с местностью, имеет навыки хождения по лесам, болотам. Поэтому был подобран человек, много лет охотившийся в этих местах, прекрасно знающий обстановку. Были созданы условия для его вербовки. Его скомпрометировали и на основе зависимости завербовали в свои ряды украинские спецслужбы", - рассказал Виктор Вегера.
После спецслужбы осуществили подготовку Вячеслава Бородия и начали задействовать боевика в конкретной операции. "Это говорит о системном и долговременном подходе украинских спецслужб к работе на этом направлении", - подытожил генерал-майор.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября