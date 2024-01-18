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Генерал-майор Виктор Вегера: "Мангуст" - классический пример вербовки и подготовки агента украинских спецслужб под выполнение конкретных задач

Генерал-майор Виктор Вегера: "Мангуст" - классический пример вербовки и подготовки агента украинских спецслужб под выполнение конкретных задач

В фильме "Провал агента СБУ "Мангуста". Как украинские спецслужбы пытаются взорвать Беларусь" корреспонденты АТН рассказали историю вербовки Вячеслава Бородия, ставшего впоследствии агентом СБУ с позывным "Мангуст".

Первый заместитель председателя КГБ Беларуси (2007-2013 гг.) генерал-майор Виктор Вегера отметил, что "Мангуст" - классический пример вербовки и подготовки агента украинских спецслужб под выполнение конкретных задач.

"Какая у него была задача? Доставить на территорию Республики Беларусь взрывчатые вещества, боеприпасы, оружие для дальнейшего проведения диверсионных и террористических актов. Кто может реализовать данную задачу? Человек, который прекрасно знаком с местностью, имеет навыки хождения по лесам, болотам. Поэтому был подобран человек, много лет охотившийся в этих местах, прекрасно знающий обстановку. Были созданы условия для его вербовки. Его скомпрометировали и на основе зависимости завербовали в свои ряды украинские спецслужбы", - рассказал Виктор Вегера.

После спецслужбы осуществили подготовку Вячеслава Бородия и начали задействовать боевика в конкретной операции. "Это говорит о системном и долговременном подходе украинских спецслужб к работе на этом направлении", - подытожил генерал-майор.

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