Генерал-майор Виктор Вегера: "Мангуст" - классический пример вербовки и подготовки агента украинских спецслужб под выполнение конкретных задач

"Какая у него была задача? Доставить на территорию Республики Беларусь взрывчатые вещества, боеприпасы, оружие для дальнейшего проведения диверсионных и террористических актов. Кто может реализовать данную задачу? Человек, который прекрасно знаком с местностью, имеет навыки хождения по лесам, болотам. Поэтому был подобран человек, много лет охотившийся в этих местах, прекрасно знающий обстановку. Были созданы условия для его вербовки. Его скомпрометировали и на основе зависимости завербовали в свои ряды украинские спецслужбы", - рассказал Виктор Вегера.