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Генерал-майор Владислав Будик освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления

Генерал-майор Владислав Будик освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления

Генерал-майор Владислав Будик освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Соответствующий Указ 14 августа подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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