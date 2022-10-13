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Генеральная репетиция финала конкурса "Семья года" прошла с участием главного режиссера
Финал пятого республиканского конкурса "Семья года" состоится уже завтра. Участники из всех регионов Беларуси съехались в Минск и активно готовятся побороться за победу. Через театральные постановки, песни и танцы финалисты расскажут свою историю и поделятся семейными традициями. Репетиции прошли с участием главного режиссера.
Папа отвечает за все стихи, сам написал их, за сценарий. Да, за весь сценарий. Ну а за костюмы отвечает наша мама, она все уже костюмы собрала еще несколько дней назад и говорит: "Все, не трогаем, они уже висят в шкафу готовые". Готовились долго, тщательно, особенно, наверное, последние 2-3 недели. Это были бесконечные репетиции, поскольку мы максималисты по жизни и хотим выступить идеально.
14 октября - финал конкурса "Семья года"
В состав жюри вошли представители госорганов, белорусского шоу-бизнеса и общественных организаций. В День матери они определят, кто получит почетное звание "Семья года - 2022".
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