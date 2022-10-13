Генеральная репетиция финала конкурса "Семья года" прошла с участием главного режиссера

Папа отвечает за все стихи, сам написал их, за сценарий. Да, за весь сценарий. Ну а за костюмы отвечает наша мама, она все уже костюмы собрала еще несколько дней назад и говорит: "Все, не трогаем, они уже висят в шкафу готовые". Готовились долго, тщательно, особенно, наверное, последние 2-3 недели. Это были бесконечные репетиции, поскольку мы максималисты по жизни и хотим выступить идеально.

Семья Трикоза, участники конкурса "Семья года - 2022" (Минск)