Генеральная репетиция новогоднего молодежного бала состоялась в Минске

Под аккомпанемент оркестра основные шаги вальса оттачивали 100 пар. Это парни и девушки, которые добились успеха в спорте, творчестве, учебе. На протяжении двух месяцев они изучали искусство танца как на общих, так и районных репетициях. К новогоднему молодежному балу готовится и сам Дворец детей и молодежи. В декор вносят последние штрихи. Светский раут состоится в субботу, 21 декабря.



