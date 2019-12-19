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Генеральная репетиция новогоднего молодежного бала в Минске
Девушки в вечерних платьях, юноши в смокингах. Во Дворце детей и молодежи прошла генеральная костюмированная репетиция новогоднего бала. Сегодня основные шаги вальса оттачивали под сопровождение оркестра. 100 пар кружились в ритме полонеза и кадрили. Всего на паркет вышли 200 старшеклассников и студентов, которые добились успеха в спорте, творчестве и учебе. В течение двух месяцев они изучали искусство танца как на общих, так и на районных репетициях.
К новогоднему молодежному балу готовится и сам дворец, в декор вносят последние штрихи. Светское мероприятие пройдет в субботу, 21 декабря.
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