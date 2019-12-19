Генеральная репетиция новогоднего молодежного бала в Минске

Девушки в вечерних платьях, юноши в смокингах. Во Дворце детей и молодежи прошла генеральная костюмированная репетиция новогоднего бала. Сегодня основные шаги вальса оттачивали под сопровождение оркестра. 100 пар кружились в ритме полонеза и кадрили. Всего на паркет вышли 200 старшеклассников и студентов, которые добились успеха в спорте, творчестве и учебе. В течение двух месяцев они изучали искусство танца как на общих, так и на районных репетициях.



К новогоднему молодежному балу готовится и сам дворец, в декор вносят последние штрихи. Светское мероприятие пройдет в субботу, 21 декабря.



