Генеральный прокурор пообщался с учащимися класса правовой направленности

Среди почетных гостей, кто посещает 1 сентября школу, и генеральный прокурор. Дмитрий Гора посетил Сеницкую среднюю школу № 2, а также пообщался с учащимися класса правовой направленности "Юный прокурор".

Дмитрий Гора, Генеральный прокурор Беларуси:

"Дети - наше будущее, в этом нет никаких сомнений. И мы должны вложить в них все, что есть у нас, для того чтобы наша страна развивалась, процветала, чтобы у нашей страны было будущее. А будущее сегодня пошло в 1 класс".

Дмитрий Гора поблагодарил учителей, чья любовь, забота и тяжелый труд создают молодое поколение.

Позже для гостей школьники провели экскурсию по школе, рассказали о Великой Отечественной войне и сложном периоде оккупации, геноциде белорусского народа и о тех, кто своим трудом в сложное послевоенное время восстанавливал страну и ее экономический потенциал.