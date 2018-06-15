Генеральные прогоны пройдут в столице у обелиска "Минск - город-герой" 23 и 28 июня

В Беларуси продолжается подготовка к праздничным мероприятиям Дня Независимости. Центральным событием станет парад. В эти минуты возле стелы "Минск - город-герой" в самом разгаре тренировка роты почетного караула. И как ни старалась погода внести коррективы в планы военных (несколько часов назад в Минске прошел небольшой дождь, по прогнозам, вероятность осадков 99 %), не вышло. Все четко и по графику, как и чеканный шаг, а также движения, доведенные до автоматизма.

Организаторы парада обещают яркое событие, а рота почетного караула готова удивить новыми элементами. Правда, многие из них пока держатся в секрете. Репетиции пеших расчетов пройдут возле обелиска еще 18 и 21 июня с 9 и до 11 вечера. Отметим, в прошлом году тренировки начинались и заканчивались на час позже. Возможно, военные учли повышенный интерес зрителей, которые следят за подготовкой, и скорректировали время репетиций.