Генеральные прокуроры Беларуси и России подписали план сотрудничества

Борьба с экстремизмом - общая задача Беларуси и России. Сегодня генеральные прокуроры двух стран встретились в Бресте.



Тема заседания - противодействие экстремистской деятельности. Главы ведомств подписали план сотрудничества на 2023 год. Экстремизм стал одной из наиболее сложных проблем современного мира. По словам экспертов, нужны дополнительные и совместные меры в его устранении. В обоих государствах есть законы, которые не допускают распространения экстремизма. В том числе ограничивают деструктивные интернет-ресурсы.



Еще один важный аспект - совершенствование законодательства в сфере борьбы с нацизмом, сохранение исторической памяти и недопущение искажения роли народов Советского Союза в Великой Отечественной войне. Прокуратура ведет большую работу по установлению жертв нацистов. Специалисты работают с недавно рассекреченными архивами, опрашивают местных жителей, выезжают на места захоронений и проводят раскопки. Так, если в апреле 2021 года официально было известно о 9 200 сожженных деревнях Беларуси, то сейчас установили 10 215 уничтоженных населенных пунктов.



Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Мы работаем с другими государствами. Повторно направили поручение об оказании правовой помощи, чтобы все-таки они нам ответили. Намеренны ли они привлекать живых эсэсовцев и палачей, которые проживают на их территории. Литва и Латвия нам отказали. Сославшись, что это не соответствует их интересам. В других странах мы будем настаивать, чтобы они нам выдали полные сведения и решили вопрос об ответственности живых палачей. В память о жертвах Великой Отечественной руководители ведомств двух стран возложили цветы к Вечному огню Брестской крепости.



Фото:Генпрокуратура