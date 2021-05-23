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Генеральный директор Белорусской национальной перестраховочной организации об успехах в работе
Создание двойной подушки безопасности - зачастую именно так называют то, чем занимается Белорусская национальная перестраховочная организация. Уже почти 15 лет она надежно защищает своих клиентов по самым крупным рискам. И даже пандемийный год оказался успешным, многие показатели перевыполнены.
Особого внимания заслуживает экспорт. И это не только Россия или Европа. Сегодня в числе партнеров как ближайшие соседи, так и страны Персидского залива, Ближнего Востока и Южной Азии. Как удалось выйти на столь экзотические направления, в чем выгода для нашей страны? Об успехах в работе в предюбилейном интервью - генеральный директор Белорусской национальной перестраховочной организации Андрей Унтон.
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