Генеральный прокурор Беларуси в проекте "Разговор у Президента" на "Беларусь 1" в вечернем эфире 17 июля

Как правоохранительный блок и органы прокуратуры Беларуси вместе борются с негативными тенденциями в сфере экономики? Не станет ли Военная прокуратура возвратом к советской системе надзора? Как обстоят дела с соблюдением законов в вооруженных силах и всем силовом блоке? И какие вскрытые проблемы Гомельского региона на контроле у главы государства? Все эти темы в деталях сегодня в проекте Агентства теленовостей "Разговор у Президента".