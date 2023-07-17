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Генеральный прокурор Беларуси в проекте "Разговор у Президента" на "Беларусь 1" в вечернем эфире 17 июля

Как правоохранительный блок и органы прокуратуры Беларуси вместе борются с негативными тенденциями в сфере экономики? Не станет ли Военная прокуратура возвратом к советской системе надзора? Как обстоят дела с соблюдением законов в вооруженных силах и всем силовом блоке? И какие вскрытые проблемы Гомельского региона на контроле у главы государства? Все эти темы в деталях сегодня в проекте Агентства теленовостей "Разговор у Президента".

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