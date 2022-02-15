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Генеральный прокурор и прокурор Гродно удостоены орденов

Генеральный прокурор и прокурор Гродно удостоены орденов

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ о награждении орденом "За службу Родине" III степени генерального прокурора Андрея Шведа, орденом Почета - прокурора Гродно Владимира Клишина. Об этом БелТА сообщилив пресс-службе белорусского лидера.

Высоких наград они удостоены за особые заслуги в укреплении государственной безопасности и борьбе с преступностью, плодотворную государственную и общественную деятельность.

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