Генеральный прокурор о тех, кто переживает, что к ним придут силовики

Индивидуальный подход и справедливость решений в вопросе возвращения в Беларусь тех, кто покинул страну, но хотел бы вернуться, обсудили с генеральным прокурором в проекте "Разговор у Президента".

Один из вопросов коснулся положения тех людей, которые находятся внутри Беларуси и переживают, что к ним придут силовики.

Это очень сильное заблуждение, говорит генпрокурор, что все под одну гребенку. Это не так.

"На сегодняшний день мы проанализировали практику, что те из лиц, находящихся на всей территории Республики Беларусь, кто раскаялся, пошел на сотрудничество, загладил свою вину, возместил ущерб, как правило, почти во всех случаях мера наказания минимальная либо не связана с лишением свободы. Это факт, бесспорно", - заявил Андрей Швед.

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