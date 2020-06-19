Генеральный прокурор прокомментировал резонансное дело вокруг Белгазпромбанка

Доказательства вины фигурантов уголовного дела

В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществляться Департаментом финансовых расследований госконтроля. Напомним, ситуацию вокруг задержания Виктора Бабарико накануне прокомментировал и председатель Комитета государственного контроля. Иван Тертель перечислил детали дел и продемонстрировал документы, которые подтверждают противоправную деятельность Белгазпромбанка и, в частности, Виктора Бабарико. Экс-руководитель финансового учреждения сейчас задержан и не без оснований подозревается сразу по нескольким экономическим статьям Уголовного кодекса. Речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций. Эту цепочку белорусские правоохранители разматывают в связке с иностранными коллегами из почти двух десятков стран (направлены соответствующие запросы). Работу начали еще в 2016 году, когда отправили первые запросы в зарубежные структуры. Ключевые документы, подтверждающие противоправную деятельность банка, пришли в Минск в декабре 2019 года.

Юрий Терех, бизнесмен, публицист:

"Совершенно очевидно, что Бабарико в начале подтянул к себе какой-то электорат, сейчас катастрофически теряет. Люди не любят мошенников. А уже ясно и официально заявили, что он имеет отношение к преступной группе, которая функционировала в Белгазпромбанке. И процент его поддерживающих скоро станет исчезающе малым. Бабарико понимает, что все это будет вскрываться, поэтому и пошел в кандидаты. С таким багажом не скроешься нигде. Когда тебя будут искать по 18 странам, тут бежать бесполезно".

Международный масштаб преступной деятельности Белгазпромбанка