Генеральный прокурор прокомментировал резонансное дело вокруг Белгазпромбанка
Доказательства вины фигурантов уголовного дела
В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществляться Департаментом финансовых расследований госконтроля. Напомним, ситуацию вокруг задержания Виктора Бабарико накануне прокомментировал и председатель Комитета государственного контроля. Иван Тертель перечислил детали дел и продемонстрировал документы, которые подтверждают противоправную деятельность Белгазпромбанка и, в частности, Виктора Бабарико. Экс-руководитель финансового учреждения сейчас задержан и не без оснований подозревается сразу по нескольким экономическим статьям Уголовного кодекса. Речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций. Эту цепочку белорусские правоохранители разматывают в связке с иностранными коллегами из почти двух десятков стран (направлены соответствующие запросы). Работу начали еще в 2016 году, когда отправили первые запросы в зарубежные структуры. Ключевые документы, подтверждающие противоправную деятельность банка, пришли в Минск в декабре 2019 года.
Юрий Терех, бизнесмен, публицист:
"Совершенно очевидно, что Бабарико в начале подтянул к себе какой-то электорат, сейчас катастрофически теряет. Люди не любят мошенников. А уже ясно и официально заявили, что он имеет отношение к преступной группе, которая функционировала в Белгазпромбанке. И процент его поддерживающих скоро станет исчезающе малым. Бабарико понимает, что все это будет вскрываться, поэтому и пошел в кандидаты. С таким багажом не скроешься нигде. Когда тебя будут искать по 18 странам, тут бежать бесполезно".
Международный масштаб преступной деятельности Белгазпромбанка
Речь идет о создании офшорных компаний за рубежом, перекачивании туда огромных сумм денег. В частности, ДФР установил, что на протяжении нескольких лет по так называемым отмывочным схемам с использованием финансовых инструментов Белгазпромбанка только на счета ABLV Bank в Латвии было переведено 430 миллионов долларов. Хищение, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов. Всего по уголовным делам задержано около 20 человек. Практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы. Белорусские правоохранители сейчас сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы, в том числе и в США - страну-лидер по борьбе с отмыванием денег. Американские правоохранители видят все транзакции и движения, что происходят в этих направлениях.