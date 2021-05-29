Переломить негативную тенденцию и не допустить ее повторения в будущем. Генеральный прокурор заявил о внесении представления министру сельского хозяйства в связи с падежом крупного рогатого скота. Андрей Швед накануне проинспектировал предприятие "Уваровичи-Элит" и провел рабочую встречу с руководством Гомельского района.



На контроле важнейшая тема - выполнение поручения главы государства о безусловном соблюдении законодательства, исполнительской и производственной дисциплины. Ранее в этом хозяйстве прокуратура выявляла многочисленные нарушения. Они связанны с содержанием скота, подготовкой к посевной и уборочной кампаниям, заготовкой кормов, сохранностью сельхозтехники. Как оказалось, многие проблемы можно успешно решать без значительных финансовых затрат, заявили в Генпрокуратуре.