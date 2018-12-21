Генеральный штаб Беларуси отмечает сегодня 17 лет

Его главные задачи - поддержание боеспособности и готовности Вооруженных Сил нашей страны. Структура имеет заслуженный авторитет в силовом блоке и противодействует возможным угрозам нацбезопасности. Сами военные называют ведомство мозговым центром. Добавим, что одна из задач - это формирование оборонного пространства в рамках Организации Договора коллективной безопасности.