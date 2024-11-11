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Генетики выявили маркеры, подтверждающие сходство народов Беларуси и России
Найдены генетические маркеры, которые подтверждают сходство народов Беларуси и России.
На протяжении пяти лет медики и генетики изучали наши геномы. Результаты активно используют в медицине и криминалистике. В случае необходимости они помогут вычислить преступника, а еще расскажут о предрасположенности к заболеваниям.
Белорусско-российский коллектив планирует продолжить исследования. Ученые работают над программой "ДНК-идентификация - 2". Она тоже будет рассчитана на 5 лет. Планируют посвятить ее генетике биологических объектов. Это поможет препятствовать незаконной вырубке леса и бороться с браконьерством.
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