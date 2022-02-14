Геннадий Давыдько: Придя на референдум, белорусский народ продемонстрирует свое единение

Общество до такой степени у нас политизировано в хорошем смысле уже. Антивирусная прививка в августе 2020 года сделала свое дело, и общество выздоравливает. И самое главное и радостное в том, что маски сорваны, все понимают, кто хочет добра, кто хочет зла, как устроен мир, кто хочет разрушить нашу государственность, кто ее хочет укрепить, и возникает общее ощущение единства.

Во всех государствах главная ценность - это человек. В современном мире хотелось бы, чтобы все спорные вопросы, особенно международного мира и безопасности, решались мирным путем.

Я считаю, что для нас это уникальная возможность и большая честь. В наше время вносятся поправки, мы принимаем в этом участие, делаем определенный вклад в этот проект.

"Придя на референдум, белорусский народ продемонстрирует свое единение!" - таким мнением с журналистами поделился председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько. Диалоговая площадка по разъяснению изменений и дополнений в Основном законе страны прошла в Минском профтехколледже декоративно-прикладного искусства имени Кедышко. Депутат подчеркнул: все понимают, кто хочет разрушить нашу государственность, а кто хочет ее укрепить."Изменения в Конституции продиктованы временем. В условиях внешнеполитического давления Беларусь должна проявить твердость", - об этом на встрече с активом спортивных учреждений Мозырского района заявила депутат парламента, член Постоянной комиссии по международным делам Валентина Назаренко. Сегодня консолидированный Запад грубо нарушает принципы международного права в отношении нашей страны. Это и неоправданное санкционное воздействие, и вмешательство во внутренние дела государства. Измененная Конституция заявит о новой позиции Беларуси на внешнеполитической арене - жесткой, бескомпромиссной, при этом миролюбивой.Конечно, работники спортивных учреждений не могли обойти стороной тему здоровья. Ответственность за него, забота о своем организме - все это, по их мнению, необходимо закрепить конституционно. Здоровый образ жизни, как и патриотизм, следует прививать с детства.