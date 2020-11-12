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Геннадий Егоров: Ситуация требует того, чтобы шел диалог, чтобы люди были услышаны

Общественные приемные продолжают работу. По всей стране ждут инициатив по развитию многих сфер жизни, высказать мнение можно и по самым актуальным вопросам. Такие площадки созданы в каждом регионе. К примеру, Витебская областная общественная приемная располагается в местном Доме прессы. Предложения принимают два раза в неделю - по средам и пятницам. Приемы ведут представители различных сфер, обратиться можно в том числе по профильным вопросам.


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