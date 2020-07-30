Геннадий Казакевич: Представления об анонимности телеграм-каналов сильно преувеличены

Информационные технологии в качестве инструмента дестабилизации обстановки в стране, интернет-буллинг, а также сценарии организации искусственных протестов через соцсети с последующим перерастанием в цветную революцию. Об этом накануне говорили в ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Как заявил Геннадий Казакевич - первый заместитель министра внутренних дел Беларуси, представления об анонимности телеграм-каналов сильно преувеличены. В случае противоправных действий администратор ресурса несет персональную ответственность перед законом.



Ток-шоу "Понятная политика. Плюс" смотрите по средам, после "Панорамы".