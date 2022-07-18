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Геннадий Лепешко: Впервые проводится набор девушек на факультет военной разведки Военной академии

Наша страна уделяет огромное значение защите собственных рубежей и граждан. Спокойная жизнь белорусов во многом зависит от людей в погонах, и, как отметил недавно глава государства, поддержка силового блока будет усилена со следующего года.

Военная профессия в Беларуси востребована - спрос на все специальности котируется! Об этом в программе "Вопрос номер один" рассказал начальник Военной академии Беларуси Геннадий Лепешко. И в главной кузнице военных кадров сегодня начинается вступительная кампания.

В этом году Академия увеличивает набор на специальности, куда могут поступать девушки. Впервые они подают документы на факультет военной разведки!

В 2023 году Военной академии - 70 лет!

Будущей весной Военная академия отметит 70-летний юбилей. Продолжаются масштабные обновления материально-технической базы, улучшаются условия проживания и быта будущих офицеров. Интерес к нашему военному образованию в том числе проявляют и молодые люди из других стран: от Африки до Южной Америки.

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