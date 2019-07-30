Геннадий Соловей - губернатор Гомельской области - сегодня официально вступил в должность

Для увеличения отдачи активно прорабатывается и вопрос пересмотра структуры посевов. Такую задачу накануне поставил наш Президент и перед новыми руководителями ряда регионов, в частности, перед губернатором Гомельской области.



Геннадий Соловей сегодня официально вступил в должность. На сессии областного Совета депутатов его кандидатуру поддержали единогласно. До этого почти 4 месяца он исполнял обязанности председателя облисполкома крупнейшего региона страны. Среди задач, поставленных Президентом, также наращивание объемов сельхозпроизводства и жесткий контроль за работой гомельского гиганта по выпуску техники.



Напомним, новых руководителей получили также два района Гомельской области - Житковичский и Кормянский.