ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Геннадий Соловей - губернатор Гомельской области - сегодня официально вступил в должность

Для увеличения отдачи активно прорабатывается и вопрос пересмотра структуры посевов. Такую задачу накануне поставил наш Президент и перед новыми руководителями ряда регионов, в частности, перед губернатором Гомельской области.

Геннадий Соловей сегодня официально вступил в должность. На сессии областного Совета депутатов его кандидатуру поддержали единогласно. До этого почти 4 месяца он исполнял обязанности председателя облисполкома крупнейшего региона страны. Среди задач, поставленных Президентом, также наращивание объемов сельхозпроизводства и жесткий контроль за работой гомельского гиганта по выпуску техники.

Напомним, новых руководителей получили также два района Гомельской области - Житковичский и Кормянский.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все