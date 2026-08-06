Геноцид белорусского народа: трагедия семьи Олехновичей и новые факты преступлений Армии Крайовой

Краткий пересказ от ИИ

Расследование геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны продолжается.



В рамках данного уголовного дела Гродненской прокуратурой установлено более 3 тыс. фактов убийств мирного населения польским бандформированием Армией Крайовой в военный и поствоенный периоды.

Благодаря активности белорусов, регулярно устанавливаются новые факты преступлений, которые

Перед Армией Крайовой стояла задача возвращения Польши в границы 1939 года. Поэтому свою деятельность они развернули на территориях Западной Украины и Беларуси: здесь вербовали, создавали агентурные сети, терроризируя тех, кто поддерживал советскую власть, а также православных священников и учителей белорусского языка. Делали это демонстративно, чтобы запугать остальных.

Страшная участь постигла семью Олехновичей

Отца Иоанна и его супругу Ольгу сначала долго пытали, женщину изнасиловали на глазах у мужа, ей отрезали грудь, за проклятия в адрес преступников ее застрелили. Отца Иоанна избивали, ему отрезали три пальца, которыми обычно крестятся, затем вывели в поле и застрелили. Детей дома тогда не было. О случившемся они узнали уже от соседей.

Внучка отца Иоанна Вера Олехнович

"Сначала нашли бабушкин платок и по нему уже начали ориентироваться. Потом нашли их обоих. Бабушка лежала чуть ближе, а дедушка - дальше, он был убит. Мы так и не смогли разжать дедушке пальцы: фигурка Иисуса так и осталась у него в руках", - рассказала внучка отца Иоанна Вера Олехнович.

Внучка Олехновичей Вера Витальевна изучает события, лишившие ее родных людей. В этом ей помогают и свидетели того времени, и их потомки.

Татьяна Карпович, сотрудник церкви Рождества Пресвятой Богородицы д. Раковичи Щучинского района:

"Как оказалось, в ту ночь убили еще одного жителя в соседней деревне Семяги, недалеко от Раковичей. Про это мы узнали от его сына: он к нам приехал из Щучина (сейчас там живет) и рассказал, что в ту ночь бандиты ворвались в их хату. Отец сперва пытался выскочить в окно, но не удалось - его убили, а мать жестоко, бесчеловечно избили. Она была беременна, и они ее добивать не стали, решили, что сама не выживет. Но вышло так, что с Божьей милостью она выжила и родила ребенка, того самого Виктора. В память об отце его тоже назвали Виктором - Виктор Викторович Трохимчик. Ну, ему сейчас уже далеко за 80".

После данной расправы над священником и матушкой в церковь деревни Раковичи был прислан новый священник по имени Василий. Его, к несчастью, постигла та же участь.

Еще будучи маленькой, Вера Витальевна вместе с мамой пришла на местный рынок и там они столкнулись с теми самыми нелюдями, которые убили их близких. Это было спустя 20 лет после окончания Великой Отечественной войны.

"Они пали на колени перед мамой и просили прощения за все содеянное. Мама им только сказала: "Просите прощения у Бога, а вам желаю только, чтобы вы просили смерти, а она к вам не приходила", - рассказала внучка отца Иоанна Вера Олехнович.

Александр Грецкий, настоятель прихода храма святителя Николая Чудотворца д. Турейск Щучинского района: "В убийстве отца Иоанна и матушки здесь, наверное, все-таки сыграла роль личность преступника. Как мне кажется, он был человеком фанатичным".

Гродненской прокуратурой установлено более 3 тыс. фактов убийств мирного населения

В настоящее время Гродненской прокуратурой установлено более 3 тыс. фактов убийств мирного населения Гродненщины Армией Крайовой, или, как их называют в народе, "белополяками".

Важно, наверное, напомнить, что после Великой Отечественной войны в Польской Народной Республике аковцы за сотрудничество с оккупантами получили прозвище "проклятых солдат". В нынешней же Польше участников Армии Крайовой чествуют как героев.