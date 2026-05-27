Геноцид в Беларуси: история командира-карателя Зиглинга, который убил 1706 белорусов в годы ВОВ

Новая серия большого проекта "Первого информационного" о геноциде белорусского народа - дело Ганса Ойгена Зиглинга, командира 57-го батальона охранной полиции.

В годы войны подразделение под его командованием участвовало в так называемых "антипартизанских операциях". За этими формулировками - сожженные деревни, расстрелы и массовое уничтожение мирных жителей на территории БССР.

После войны Зиглинг сумел избежать наказания. В 1970-е годы в Германии предпринимались попытки привлечь его к уголовной ответственности за участие в карательных акциях на территории Беларуси.

Однако сам Зиглинг категорически отрицал свою причастность к преступлениям и не признал вину в уничтожении мирного населения. Позже расследование в отношении бывшего командира 57-го батальона было прекращено немецкой прокуратурой "за недостаточностью доказательств". После войны он жил в Баварии и занимался предпринимательской деятельностью.

Дмитрий Бубенчик, судья Верховного суда Беларуси:

"Из материалов уголовного дела было установлено, что Ганс Ойген Зиглинг в период совершения карательных операций с марта 1942 года по май 1945 года на территориях Минской, Гродненской и Брестской областей совместно с участниками карательных отрядов, совершил массовое убийство граждан в количестве 1706 человек, из них 238 лиц - малолетние дети. Также в этом большом количестве людей, которые погибли от рук нацистских преступников, были престарелые люди, женщины".