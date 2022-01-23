Геноцид белорусского народа - Елена Бормотова о трагедии Бронной Горы

Беларусь - одна из немногих в мире стран - на государственном уровне сохраняет память миллионов людей, которые стали жертвами нацистских преступлений. Вступил в силу закон "О геноциде белорусского народа". Публичное отрицание этого явления отныне грозит уголовной ответственностью.

На территории нашей страны в годы Второй мировой войны действовали настоящие фабрики смерти по уничтожению людей, которые современная наука включает в пятерку крупнейших в мире. Мы потеряли каждого третьего жителя. Людей травили газом, заживо сжигали, у детей брали кровь для лечения солдат вермахта.

Интересно, что еще при разработке плана "Барбаросса", руководство Третьего рейха прописывало методы ликвидации населения на захваченных территориях. Отдельным пунктом выделяли евреев. Их переселяли в специально созданные места - гетто. В Беларуси в годы оккупации их было создано около 200. 27 января - Международный день памяти жертв холокоста.

Из шести миллионов уничтоженных евреев в годы Второй мировой 800 тысяч были убиты в Беларуси. Только в урочище Бронная Гора, недалеко от Березы, были ликвидированы почти 55 тысяч человек - численность нескольких райцентров современной Беларуси. Елена Бормотова - о трагедии Бронной Горы.

Береза была оккупирована уже 23 июня 1941 года. Большую часть населения составляли евреи. Согласно довоенным документам, их численность доходила до 80 %. Это около четырех тысяч человек. В городе устанавливается новый порядок. Уже 26 июня оккупанты сожгли синагогу.













Одним из первых приказов было сдать все золото, все драгоценности. Второй приказ - сдать все радиоприемники и все ценные вещи. За невыполнение приказов следовала смерть. Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея

Все жители должны были работать. Третьему рейху нужна была инфраструктура, транспортное сообщение, продовольствие. Люди ремонтировали дороги, мосты, заготавливали древесину. При этом евреи в обязательном порядке должны были носить нашивки желтого цвета.

В июле 1941-го в Березе создается гетто. Чуть позже его разделили на две части. Часть А, куда согнали трудоспособное население, и часть Б со стариками, женщинами и детьми. Кроме того, в гетто были созданы юденраты - органы самоуправления. Ежедневно с узников собирали контрибуцию - ценные вещи и драгоценности. Таким образом, евреи фактически выкупали для себя каждый день жизни.

Первые расстрелы прошли уже в конце лета - начале осени 1941 года. Возле стен древнего монастыря нацисты уничтожили семьи коммунистов, красноармейцев и часть еврейского населения. Позже здесь будут найдены несколько нательных крестов. Все, что осталось от людей.

20 января 1942 года будет принято решение на Ванзейской конференции об окончательном решении еврейского вопроса. Шансов практически не только для евреев, но и для тех структур, которые использовали, эксплуатировали евреев как трудовую силу, не было. Таким образом, начинается тотальное уничтожение. Кузьма Козак, референт исторической мастерской им. Л. Левина, доцент исторического факультета БГУ

Ответственным за выполнение плана по окончательному уничтожению еврейского народа был назначен Гиммлер. В списке стран центральное место занимала Беларусь. Уже летом Вильгельм Кубе докладывал рейхкомиссару Остланда Генриху Лозе, что евреи в Минской области ликвидированы полностью. За несколько недель в республике уничтожены 55 тысяч человек, часть из которых - в урочище Бронная Гора.













До того, как отправить в яму, сразу отбирали у матерей детей маленьких. За ножки об дерево. Не тратили на них патроны и сразу бросали туда, в яму. Это было очень и очень страшно, яма заполнялась, ее засыпали известью, заливали специальной жидкостью голубого цвета и засыпали. И долгое время, как рассказывали свидетели, земля шевелилась. Елизавета Мшар, краевед

По количеству расстрелянных евреев на территории Беларуси Бронная Гора на четвертом месте.

Ее нацисты тщательно охраняли. Она была обнесена высоким забором и колючей проволокой. Расстрелами руководил немец Пичман.

Первый состав пришел из Березы-Картузской. Там было 16 вагонов. Второй состав - уже 46 вагонов. Это был сборный состав. И он был из Янова, Дрогичина, Городец. Третий эшелон - 40 вагонов - это Брест-Литовск. Это евреи Брестского гетто. Практически все евреи Брестского гетто лежат на Бронной Горе. Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея

У людей, которых привозили в урочище, была одна судьба - никаких шансов на выживание. Живым из Бронной Горы никто не вышел. Это был конвейер смерти. Прибывал эшелон - людей убивали и ждали следующий.

Железнодорожная ветка, по которой на Бронную Гору привозили евреев. Здесь уже были подготовлены ямы-могилы, которые выкапывали советские военнопленные. В длину они доходили до 50 метров, глубина составляла метра 4. Евреев раздевали догола, забирали все вещи и направляли к ямам. Последний путь - от вагона до могилы - составлял примерно метров 400.

Это были скалькулированные смерти. Экономисты Третьего рейха просчитали выгоду уничтожения человека. Она должна была быть с положительным сальдо. Экономическая составляющая для Германии являлась задачей номер один.













Сначала их сажают в товарные вагоны, затем их не кормят. Третий этап - у них снимают все, что у них есть. Это не только ценности, но любая вещь, которая находится на человеке, последний этап - это то, что есть в человеке. Протезы. Протезы тоже могут еще послужить. Кузьма Козак, референт исторической мастерской им. Л. Левина, доцент исторического факультета БГУ

Из Бронной Горы было вывезено несколько грузовиков с драгоценными камнями, металлами и ценными вещами. Весной 1944 года нацисты начинают заметать следы своих преступлений. Как и в других местах Беларуси, в Бронной Горе специальная зондеркоманда извлекает трупы и сжигает уже мертвых людей.

Когда это все сжигали, тут такая страшная вонь, такая страшная копать стояла. Выходишь из дому, берешься за ручку двери, а она вся жиром черным, копотью, сажей покрыта. Вся территория деревни была покрыта. Невозможно было ни грядки выкопать, ничего. Страшно все очень было. Елизавета Мшар, краевед