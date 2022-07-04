Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной получает все больше новых подтверждений. Поисковый батальон продолжает вскрывать факты, которые все еще хранит наша земля. Сейчас военнослужащие проводят работы на месте массового расстрела мирных жителей и советских военнопленных в урочище Уручье. По сохранившимся архивным данным, здесь могут находиться 7 ям с захоронениями жертв нацистского террора. Только в одной из таких, по предварительным оценкам специалистов, могут находиться останки от 100 до 150 человек. Среди них - женщины и дети.



Работа поискового батальона идет в тесной связке со специалистами Следственного комитета. Собранные доказательства ложатся в основу уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В целом же в текущем сезоне у поискового батальона запланированы полевые работы на 70 участках. Если удается идентифицировать личность человека, данные пополняют Книгу памяти Беларуси. На данный момент она содержит информацию более чем о полумиллионе погибших. По архивным материалам, в общей сложности в захоронениях находятся останки более двух миллионов человек.