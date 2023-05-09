Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны - преступления без срока давности, которые невозможно забыть

У трагедии и боли народа не может быть прошедшего времени. Это преступления без срока давности. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны раскрывает все новые жуткие подробности и обстоятельства.

Белорусов пытались уничтожить как нацию. 78 лет назад мы потеряли каждого третьего, а может, и каждого второго?

Это наша рана, наша страшная страница истории, которую невозможно забыть и нельзя допустить повтора. Помнить и знать, передавать эту память молодому поколению - дело исторической чести. Подробности у Карины Пашковой.

Глусский район

Это сегодня ей 89, а когда началась та страшная война, Ольге Герман было всего 7. Их семья жила в деревне Толстый Лес. Это примерно в 30 километрах от Глуска. Тогда еще совсем ребенок, она помнит до сих пор боль и ужас в глазах детей и взрослых, душераздирающие крики матерей, когда фашисты расстреливали детей.

Еще не раз Ольга Герман заплачет, вспоминая события той войны, то и дело повторяя: "Только не допустите новой войны". В октябре 1943 года во время карательной операции фашисты сожгли деревню Толстый Лес вместе с 35 жителями, после войны поселок так и не восстановился.

У боли белорусского народа нет срока давности и прошедшего времени, и сегодня, благодаря Генпрокуратуре, раскрываются все новые трагические факты, имена, цифры, а значит, и масштаб трагедии.

Первое, что сделали немцы после захвата Глуска - собрали всех евреев и велели пришить к одежде желтые эмблемы, своеобразные метки. Затем, реализуя гитлеровскую программу уничтожения этого народа, фашисты организовали в местечке гетто. Отметим, что до войны в поселке порядка 40 % населения составляли именно евреи.

Голод, холод, расстрелы и сожжения. Оккупанты методично истребляли мирное население всевозможными способами.

В годы Великой Отечественной войны на этом месте была немецкая комендатура и тюрьма. Место жестоких и хладнокровных издевательств и расстрела мирного населения. В тюрьме ежедневно над ни в чем неповинными людьми проводили пытки, а после казнили. Спустя некоторое время после окончания войны здание было разобрано.

Многие места в Глуске и возле поселка хранят воспоминания тех страшных лет. От некоторых историй кровь стынет. Спортивный стадион в самом центре городка - здесь в 1941 году были расстреляны порядка 500 человек, это были мирные жители. Сначала их тела были захоронены здесь же. Прежде чем убить, женщин насиловали. Но уже в 43-44 годах нацисты решили стереть следы своих бесчеловечных преступлений, военнопленных они заставили выкопать тела расстрелянных людей и сжечь. Однако память стереть невозможно.