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Геноцид - без срока давности: белорусская земля по-прежнему хранит в себе ужасные тайны войны
Генеральная прокуратора опубликовала новую карту лагерей смерти в годы Великой Отечественной войны. В 2022 году установлено еще 90 мест уничтожения населения на территории БССР. До этого было известно о 480. Новая цифра, к сожалению, не является окончательной. А это значит, что белорусская земля по-прежнему хранит в себе ужасные тайны войны. Подробности дела по геноциду в новом выпуске "По форме" с Анной Чиж-Литаш.
Все чаще в зарубежной прессе стали появляться заметки, материалы, где сказано, что не советский солдат, оказывается, победил фашизм, что заслуги его преувеличены, а геноцида там и вовсе не было. Сейчас мы вам покажем одну важную иллюстрацию. Это карта Беларуси. А эти оранжевые отметки - места сожженных населенных пунктов фашистами и территории массового уничтожения мирных жителей. Думаю, когда поисковые отряды проверят каждый сантиметр земли, карта будет выглядеть иначе: ее можно будет просто закрасить лишь одним цветом.
В апреле 2021 года Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны. Кто-то спросит, минуло столько лет, зачем? Отвечу сперва коротко - защитить нашу историческую правду, прекратить обесценивать наш вклад в победу. Именно уголовный процесс позволил установить конкретные лица из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в концлагерях и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство. А еще в очередной раз поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси страной, пострадавшей от геноцида.
На сегодняшний день по уголовному делу допрошено более 16 тысяч потерпевших и свидетелей, большинство - узники концлагерей. Показания очевидцев помогают установить новые места захоронений.
С момента возбуждения уголовного дела проведены раскопки в 40 местах. Так, например, на территории Минского района вблизи урочища Уручье находятся не менее 7 ям-могил времен оккупации фашистской Германией. Количество погребенных в этой местности может превышать 38 тыс. человек.
В ходе расследования уголовного дела было направлено 90 ходатайств в 30 государств об оказании правовой помощи Беларуси. Литва и Латвия сразу ответили отказом. По их мнению, исполнение просьб якобы нанесет ущерб суверенитету и безопасности их государств.
Всего на территории Беларуси после окончания войны числится в захоронениях 2 млн 105 тыс. человек. Из них удалось установить личности только 547 тыс.
Мы должны торопиться. Каждый год нас покидают последние свидетели и очевидцы тех лет. Могилы со временем зарастают лесами, а отдельные политики получают еще больше возможностей для переписывания истории на свой лад.
- сожжено 10900 сел и деревень (216 из них постигла участь Хатыни)
уничтожено 200 городов
фашистами создано 550 лагерей смерти
убито 3 млн мирных граждан и военнопленных
380 тыс. человек угнано в рабство в Германию
По долгу службы я как военкор объездила много мест, где раньше находились концлагеря. Посетила десятки мемориалов, которые стоят на местах сожженных деревень. Общалась с большим количеством ветеранов и узников. Знаете, о чем они просили нас? Никогда не забывать историю Великой Отечественной войны. Проклинать нацизм. Преклоняться перед монументами и братскими могилами. А еще достать из забвения имена тех, кто в муках погиб просто за то, что он славянин или еврей. Ведь война не окончена, пока не похоронен последний солдат.
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