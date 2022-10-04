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Геноцид времен Великой Отечественной - новые факты

Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной- новые факты. Уже собрано более 200 тысяч копий документов. Об этом нашему агентству сообщили сегодня на пресс-конференции, посвященной 100-летию архивной службы Беларуси. Дела пополняются новыми фактами и переносятся в электронный вариант. Генеральная прокуратура Беларуси ведет сбор доказательной базы. Ее пополняют свидетельства очевидцев, которые задокументированы и хранятся в архивах.

У нас в архивах хранятся копии документов по злодеяниям немецких оккупантов и картотеки партизанского движения. 450 тысяч картотек партизанов-подпольщиков, которые принимали участие в сражении, а также другие трофейные документы.
Виктор Кураш, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси

В департаменте отметили, что ежегодно архивы пополняются сотней новых документов.

Фото: Pixabay

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