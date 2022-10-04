Геноцид времен Великой Отечественной - новые факты

У нас в архивах хранятся копии документов по злодеяниям немецких оккупантов и картотеки партизанского движения. 450 тысяч картотек партизанов-подпольщиков, которые принимали участие в сражении, а также другие трофейные документы.

Виктор Кураш, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси

