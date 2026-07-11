Генпрокуратура: в Беларуси идет увековечивание памяти жертв геноцида

Три года, один месяц и 6 дней Беларусь была оккупирована нацистской Германией. С первого дня Третий рейх целенаправленно проводил политику геноцида.

Акции уничтожения начались уже 22 июня 1941 года, когда была сожжена первая деревня. Первые масштабные карательные операции прошли в июне 41-го, последние - накануне освобождения Беларуси.

Более пяти лет Генеральная прокуратура расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа. Вскрыты сотни ранее неизвестных фактов преступлений.

Сейчас акцент направлен на введение данных в научный оборот и увековечение памяти жертв геноцида.

Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси:

"Расследование шло очень интенсивно. Привлечено много людей для участия в расследовании: это прокурорские работники, следователи, эксперты, военные и представители госорганов. Проделан огромный объем работы, собран громадный пласт информации, который уже проанализирован. Актуализированы цифры по уничтоженным деревням, населенным пунктам, по потерям людским в годы Великой Отечественной войны. Ведется работа над установлением точного ущерба, причиненного нашей экономике, и демографического ущерба".

По его словам, расследование уголовного дела послужило своеобразным локомотивом для того, чтобы в обществе этот вопрос поднялся, заинтересовались общественные организации, государственные органы, простые граждане заинтересовались этим вопросом. "Сейчас, наверное, уже неправильно говорить, что у нас в стране происходит расследование уголовного дела о геноциде. У нас идет увековечивание памяти жертв геноцида. Мы подошли к тому, что можем предъявить обоснованные претензии виновникам геноцида", - отметил он.

"В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа мы устанавливаем конкретных лиц, которые уничтожали наш народ, у которых руки в крови. Ряд уголовных дел в отношении этих лиц направлен в суд, вынесены обвинительные приговоры. На основании материалов расследуемого уголовного дела такие дела будут выделяться при наличии оснований, потому что здесь действительно идет кропотливая работа по доказыванию виновности, по собиранию доказательств в отношении конкретных лиц. Когда мы будем уверены, что вина полностью доказана и будет вынесен обвинительный приговор, такие дела будут направляться в суд", - добавил Дмитрий Гора.

Фото прокуратуры Мостовского района