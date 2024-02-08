3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Генпрокуратура Беларуси инициировала ужесточение требований к родителям
Генеральная прокуратура Беларуси инициировала ужесточение требований к родителям.
Злоупотребление алкоголем и безответственность со стороны взрослых все чаще приводят к трагедиям. За 2023 год в Беларуси 94 ребенка из неблагополучных семей погибли, 9 из них - на пожарах. Подробности у Алены Лешкевич.
Цена безответственности и вредных привычек
Ночью 25 декабря минувшего года в деревне Негорелое загорелся дом. Соседи вызвали спасателей и помогли выбраться из огня хозяевам и их пятилетней дочке. Внутри остался еще один ребенок - 7-летний мальчик. Позже спасатели нашли его мертвым...
Семья огородилась высоким забором, попасть за который было сложно даже медикам. Чтобы осмотреть детей, фельдшер вынуждена была проникать через соседский двор.
Нехорошая статистика
По данным прокуратуры, в минувшем году количество детей, которых признали находящимися в социально опасном положении, увеличилось на 15%. Погибли по вине пьющих родителей 94 несовершеннолетних, 9 из них - на пожарах, которые возникли из-за курения взрослых.
Именно по этой причине Генеральная прокуратура Беларуси инициировала ужесточение требований к родителям.
Поставить в СОП могут теперь, если ребенок совершил административное нарушение, за несоблюдение родителями рекомендаций врача, если взрослые не работают более трех месяцев.
Дети должны жить в счастливых семьях
В Беларуси институту семьи отведена важнейшая роль. Но если стоит вопрос: сохранить жизнь детей или оставить их в семье, представляющей угрозу для их безопасности, выбор падает на первое. Каждому ребенку прежде всего нужна атмосфера мира и спокойствия, чтобы маленький человек мог безопасно учиться, развиваться, играть. А дом, где ребенок может погибнуть, это страшно. И в первую очередь это должны понимать соцработники, которые так часто говорят, что для них не бывает чужих детей.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов