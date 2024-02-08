Генпрокуратура Беларуси инициировала ужесточение требований к родителям

Генеральная прокуратура Беларуси инициировала ужесточение требований к родителям.

Злоупотребление алкоголем и безответственность со стороны взрослых все чаще приводят к трагедиям. За 2023 год в Беларуси 94 ребенка из неблагополучных семей погибли, 9 из них - на пожарах. Подробности у Алены Лешкевич.

Цена безответственности и вредных привычек

Ночью 25 декабря минувшего года в деревне Негорелое загорелся дом. Соседи вызвали спасателей и помогли выбраться из огня хозяевам и их пятилетней дочке. Внутри остался еще один ребенок - 7-летний мальчик. Позже спасатели нашли его мертвым...

Семья огородилась высоким забором, попасть за который было сложно даже медикам. Чтобы осмотреть детей, фельдшер вынуждена была проникать через соседский двор.

Нехорошая статистика

По данным прокуратуры, в минувшем году количество детей, которых признали находящимися в социально опасном положении, увеличилось на 15%. Погибли по вине пьющих родителей 94 несовершеннолетних, 9 из них - на пожарах, которые возникли из-за курения взрослых.

Именно по этой причине Генеральная прокуратура Беларуси инициировала ужесточение требований к родителям.

Поставить в СОП могут теперь, если ребенок совершил административное нарушение, за несоблюдение родителями рекомендаций врача, если взрослые не работают более трех месяцев.

Дети должны жить в счастливых семьях