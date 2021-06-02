Генпрокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса

Генеральная прокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса. Соответствующий запрос Минск направил в компетентные органы страны. Речь о свидетельских показаниях по делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Генпрокуратура проверяет причастность Адамкуса к деятельности батальонов, проводивших карательные операции на территории Беларуси в 1944 году.

Эдуард Скурат, заместитель руководителя следственной группы - старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"2-й (12-й) литовский батальон, которым руководил Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу Минский мясник, был сформирован из добровольцев, проживавших на территории современной Литовской Республики, и проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей. Всего каратели этого формирования зверски расправились над десятками тысяч невинных людей", - добавил прокурор.

В ходе расследования уголовного дела предстоит выяснить роль каждого из уже установленных участников литовского батальона, а также роль Валдаса Адамкуса в геноциде мирных граждан. И понесли ли они наказание за совершенные злодеяния. Генпрокуратура Беларуси полагает, что у литовских коллег достаточно ответственности и здравого смысла добросовестно выполнить свои международные обязательства.