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Генпрокуратура Беларуси отметила лауреатов творческого конкурса - среди награжденных спецкор АТН Юрий Шевчук
Факт
Генпрокуратура наградила лауреатов творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ своей деятельности. Среди участников - коллективы прокуратур различных уровней, представители республиканских и региональных СМИ. Лауреатам в каждой из пяти номинаций генеральный прокурор вручил дипломы, а победителям и памятные знаки - символы творческого конкурса. Среди награжденных и наш коллега.
Специальный корреспондент Агентства теленовостей Юрий Шевчук получил памятный подарок в благодарность за многолетний труд в сфере сотрудничества с органами прокуратуры.
Для прокурорских работников ежегодный конкурс не только признание их труда, но и мотивация на будущее. Это 15-я церемония по счету. Основная цель – привлечь внимание к важности соблюдения законности и правопорядка, а также повышение престижа прокурорской службы и правовой культуры граждан.
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