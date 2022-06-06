Генпрокуратура Беларуси отметила лауреатов творческого конкурса - среди награжденных спецкор АТН Юрий Шевчук

Генпрокуратура наградила лауреатов творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ своей деятельности. Среди участников - коллективы прокуратур различных уровней, представители республиканских и региональных СМИ. Лауреатам в каждой из пяти номинаций генеральный прокурор вручил дипломы, а победителям и памятные знаки - символы творческого конкурса. Среди награжденных и наш коллега.



Специальный корреспондент Агентства теленовостей Юрий Шевчук получил памятный подарок в благодарность за многолетний труд в сфере сотрудничества с органами прокуратуры.

Для прокурорских работников ежегодный конкурс не только признание их труда, но и мотивация на будущее. Это 15-я церемония по счету. Основная цель – привлечь внимание к важности соблюдения законности и правопорядка, а также повышение престижа прокурорской службы и правовой культуры граждан.