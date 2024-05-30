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Генпрокуратура Беларуси напоминает: безопасность детей - забота взрослых!
До начала летних каникул остаются считаные дни. Обезопасить ребенка на отдыхе - обязанность родителей. Генпрокуратура Беларуси призывает серьезно отнестись к предстоящей поре.
За последние три года утонули 92 ребенка, за 2023 год во время катания на самокатах, велосипедах и других средствах персональной мобильности более 1400 детей получили травмы.
Обращаясь ко взрослым, напоминаем, что обеспечение безопасности детей - это в первую очередь задача родителей. Контролируйте поведение и местонахождение ваших детей, организуйте их досуг, напомните им базовые правила поведения на воде, в лесу, вблизи дорог и железнодорожных путей, будьте положительным примером для своих детей.
В последние годы все чаще дети выпадают из окон, и это также недосмотр взрослых. За прошлый год таким образом погибли 5 малышей. Очередной трагический случай произошел недавно в Минске: полуторагодовалая девочка выпала из окна комнаты на 11-м этаже, когда ее мать, находившаяся в этой же комнате, отвлеклась буквально на минуту.Малышка скончалась на месте.
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