Генпрокуратура Беларуси напоминает: летние каникулы - самый травмоопасный период

С наступлением жарких дней отмечен и рост несчастных случаев, связанных с выпадением малолетних из окон многоэтажных домов, в том числе в случаях, когда дети опирались на москитную сетку. В результате дети получили тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, повреждение внутренних органов, зафиксированы и случаи летальных исходов. Уважаемые родители, в связи с наступлением жаркой погодыисключите купание детей, а также их приближение к водоемам без сопровождения взрослых. Не допускайте присутствия малышей возле открытых окон и подоконников.

Дмитрий Брылев, замначальника управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси