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Генпрокуратура Беларуси напоминает: летние каникулы - самый травмоопасный период

Обеспечить безопасность детей - задача для взрослых. Генпрокуратура напоминает: летние каникулы - самый травмоопасный период. В последнее время непростая ситуация с обеспечением безопасности несовершеннолетних на водоемах. В этом году уже утонуло 17 детей, 8 - за последние три недели. Основные причины несчастных случаев - незнание правил поведения на воде, недостаточный контроль со стороны взрослых, ненадлежащая организация досуга во время каникул, несоблюдение мер предосторожности.

С наступлением жарких дней отмечен и рост несчастных случаев, связанных с выпадением малолетних из окон многоэтажных домов, в том числе в случаях, когда дети опирались на москитную сетку. В результате дети получили тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, повреждение внутренних органов, зафиксированы и случаи летальных исходов. Уважаемые родители, в связи с наступлением жаркой погодыисключите купание детей, а также их приближение к водоемам без сопровождения взрослых. Не допускайте присутствия малышей возле открытых окон и подоконников.
Дмитрий Брылев, замначальника управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси


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