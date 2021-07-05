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Генпрокуратура Беларуси направила в Россию запрос о выдаче Анжелики Агурбаш
Певица и бизнесвумен Анжелика Агурбаш проходит по двум уголовным делам - разжигание вражды и оскорбление Президента Беларуси. Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. И как сообщает ведомство, с августа минувшего года как самостоятельно, так и в группе с неизвестными Агурбаш размещала в Сети сведения, порочащие страну и Президента, тем самым порождая социальную вражду в обществе.
Генпрокуратура напоминает: противоправные действия, в том числе публикации деструктивного характера в сети Интернет могут повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной. Каждому факту будет дана надлежащая правовая оценка.
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