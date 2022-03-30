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Генпрокуратура Беларуси рекомендует не ездить в Украину
Генпрокуратура Беларуси рекомендует воздержаться от посещения в ближайшее время Украины во избежание проблем и сохранения жизни и здоровья. Уже возбуждено 35 уголовных дел о разбойных нападениях, 8 - о грабежах, одно уголовное дело об убийствах. Общая стоимость похищенного имущества превысила 4 миллиона долларов. И это только за март. Предметами преступного посягательства становились коммерческий транспорт (похищены 64 фуры с грузами), а также личное имущество. В большинстве случаев потерпевшим угрожали оружием.
Разбойное нападение на белоруса в "Буковеле"
В производстве Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неизвестных. 3 марта на территории отеля горнолыжного курорта "Буковель" вооруженные люди забрали у белоруса внедорожник. Через несколько дней наш соотечественник смог вернуться домой - уже без машины и вещей - и обратиться к правоохранителям.
[Вооруженные люди] потребовали [у белоруса] ключи и документы на автомобиль. Мужчина испугался за свою жизнь и здоровье. И, находясь под прицелом двух автоматов, передал требуемые предметы. В багажном отделении автомобиля остались его горные лыжи, палки, чехол от ботинок. Только через несколько дней наш соотечественник смог возвратиться на родину. Но уже без внедорожника. В общей сложности вооруженная группа завладела имуществом на сумму 230 тыс. рублей.
Генпрокуратура обращает внимание: в условиях сложившейся общественно-политической ситуации в Украине пребывание граждан Беларуси на территории этой страны сейчас небезопасно.
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