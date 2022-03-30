ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Генпрокуратура Беларуси рекомендует не ездить в Украину

Генпрокуратура Беларуси рекомендует воздержаться от посещения в ближайшее время Украины во избежание проблем и сохранения жизни и здоровья. Уже возбуждено 35 уголовных дел о разбойных нападениях, 8 - о грабежах, одно уголовное дело об убийствах. Общая стоимость похищенного имущества превысила 4 миллиона долларов. И это только за март. Предметами преступного посягательства становились коммерческий транспорт (похищены 64 фуры с грузами), а также личное имущество. В большинстве случаев потерпевшим угрожали оружием.

Разбойное нападение на белоруса в "Буковеле"

В производстве Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неизвестных. 3 марта на территории отеля горнолыжного курорта "Буковель" вооруженные люди забрали у белоруса внедорожник. Через несколько дней наш соотечественник смог вернуться домой - уже без машины и вещей - и обратиться к правоохранителям.

[Вооруженные люди] потребовали [у белоруса] ключи и документы на автомобиль. Мужчина испугался за свою жизнь и здоровье. И, находясь под прицелом двух автоматов, передал требуемые предметы. В багажном отделении автомобиля остались его горные лыжи, палки, чехол от ботинок. Только через несколько дней наш соотечественник смог возвратиться на родину. Но уже без внедорожника. В общей сложности вооруженная группа завладела имуществом на сумму 230 тыс. рублей.
Елена Крупенина, официальный представитель УСК Беларуси по Минской области

Генпрокуратура обращает внимание: в условиях сложившейся общественно-политической ситуации в Украине пребывание граждан Беларуси на территории этой страны сейчас небезопасно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все