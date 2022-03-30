Генпрокуратура Беларуси рекомендует не ездить в Украину

[Вооруженные люди] потребовали [у белоруса] ключи и документы на автомобиль. Мужчина испугался за свою жизнь и здоровье. И, находясь под прицелом двух автоматов, передал требуемые предметы. В багажном отделении автомобиля остались его горные лыжи, палки, чехол от ботинок. Только через несколько дней наш соотечественник смог возвратиться на родину. Но уже без внедорожника. В общей сложности вооруженная группа завладела имуществом на сумму 230 тыс. рублей.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК Беларуси по Минской области