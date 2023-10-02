Генпрокуратура Беларуси возбудила ряд уголовных дел по факту противоправной деятельности Рады БНР

Так, в сентябре текущего года они провели выборы в новый состав президиума Рады БНР с привлечением в свои ряды новых участников противоправной деятельности. Руководством Рады осуществляется координация деструктивных усилий с иными формированиями, включая так называемый координационный совет, объединенный переходный кабинет под предводительством Тихановской. Устанавливаются связи с действующими на территории Украины вооруженными формированиями из числа граждан Республики Беларусь.

Валерий Шуляк, начальник отдела Генеральной прокуратуры Беларуси

