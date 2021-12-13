Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Павла Латушко

В отношении Павла Латушко возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в Генпрокуратуре Беларуси. Обвиняемому инкриминируют совершение преступления против интересов службы. По информации надзорного ведомства, в 2012 году фигурант, будучи на должности министра культуры, исходя из личной заинтересованности, дал выходящее за пределы его прав и полномочий указание подчиненным о включении их в тематический план производства фильмов на 2012-2013 годы. При этом обвиняемый знал, что по закону нет оснований для финансирования невостребованных кинопроектов за счет госбюджета. В дальнейшем были заключены договоры с кинопроизводителями для незаконного финансирования производства фильмов. Противоправные действия фигуранта повлекли причинение ущерба государству в особо крупном размере. Расследование уголовного дела поручено центральному аппарату Следственного комитета Беларуси.