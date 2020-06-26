Генпрокуратура напоминает, что публичные клевета и оскорбления в Сети преследуются по закону

Генеральная прокуратура сегодня обратила внимание на тот факт, что последнее время много обращений в милицию, когда люди жалуются на некорректную критику, публичную травлю, оскорбления и угрозы в их адрес за всего лишь выражение своей позиции по вопросам общественно-политической жизни.



В ведомстве считают, что такая ситуация стала возможна вследствие ошибочного восприятия интернета как территории вседозволенности, а анонимного формата общения - как гарантии безнаказанности за неблаговидные действия.



