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Генпрокуратура направила в Россию просьбу о выдаче А. Кудина

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Россию просьбу о выдаче Алексея Кудина для привлечения к уголовной ответственности. Фигурант был задержан в Молодечно 10 августа. Он находился в районе центральной площади во время несанкционированного митинга. Бойцу было инкриминировано сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия. Позже обвиняемый не явился в судебное заседание и был объявлен судом в розыск. А 21 января Кудин был задержан на территории Московской области.

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