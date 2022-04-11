Генпрокуратура о Бухенвальде: неслыханное глумление над памятью людей, уничтоженных фашистами

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту разжигания национальной вражды на месте концлагеря Бухенвальд, назвав это неслыханным глумлением над памятью сотен тысяч замученных белорусов.



Анжелика Курчак, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Что вызывает особое возмущение, наследников нацистской идеологии не остановили ни место, в прямом смысле пропитанное кровью тысяч загубленных жизней, ни сам смысл памятного мероприятия. Именно под бело-красно-белым флагом проходило ужасающее и методичное истребление белорусской нации: убийства, пытки, унижения, издевательства, угон сотен тысяч мирных граждан в рабство, чему есть бесспорные доказательства. Произошло неслыханное глумление не только над честью и достоинством граждан Беларуси, но и над нашей памятью о сотнях тысяч людей, уничтоженных фашистами и их пособниками в концлагерях и лагерях смерти на территории БССР. Это в очередной раз подтверждает, какой на самом деле идеологии служат современные политики ряда европейских государств. Деяния говорят сами за себя.