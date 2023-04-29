Генпрокуратура передала в МК "Хатынь" артефакты, добытые в ходе расследования уголовного дела о геноциде

Знать и помнить... Генпрокуратура передала в Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" артефакты, которые были обнаружены в ходе расследования уголовного дела о геноциде. Личные вещи, предметы одежды, монеты и многое другое нашли во время следственных действий. Заместитель генпрокурора страны Сергей Хмарук отметил, что в этом году запланированы раскопки еще в 36 местах на территории Беларуси. А значит, количество артефактов может увеличиться.

"Сегодня переданы артефакты, которые были обнаружены в местах раскопок, в местах, которые были установлены в ходе расследования уголовного дела о геноциде. Артефакты были обнаружены на территории Минского, Логойского районов, Ганцевичского района Брестской области", - отметил заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук, сообщает БЕЛТА.

По его словам, в этом году запланированы раскопки еще в 36 местах на территории страны. "Полагаю, что количество полученных фактологических материалов будет увеличено", - добавил он.

"Уверен, после посещения музея молодые прокурорские работники выйдут совершенно другими, - отметил Сергей Хмарук после торжественной церемонии передачи вещественных доказательств. - По моим ощущениям, непросто было пройти по этим залам, очень непросто. И слезы душили, и вспоминалось что-то свое. Не зря говорят, что в Беларуси в каждой семье есть дети Хатыни. У каждой белорусской семьи есть своя трагедия".

Он подчеркнул: "Молодежь должна знать о Хатынской трагедии. Она не должна повториться, мы не допустим ее повторения".