Генпрокуратура проверила качество обучения белорусских школьников - выявлен ряд нарушений

Генпрокуратура проверила качество обучения белорусских школьников. Контроль за образовательным процессом проводился выборочно - в Витебском и Гродненском регионах, а также в столице. По итогам проверки сделаны выводы о том, что учащиеся не могут осваивать предметы школьной программы в полной мере из-за сложного учебного материала.



Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси:

Результаты проверки, проведенной Генеральной прокуратурой во взаимодействии с Национальным институтом образования, показали, что тексты в некоторых учебниках перегружены излишней научной информацией. Не исключены ошибки и опечатки. Учебные пособия для начальных классов нередко отличаются сложными формулировками заданий. Проблемы при освоении учебных предметов связаны не только с ненадлежащим качеством учебных пособий, но и с недостаточной проработкой учебных программ. Учебная нагрузка обычного школьника в республике достигает от 50 до 65 часов в неделю и сопоставима с занятостью взрослого работающего человека.



Елена Яскевич, прокурор управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси:

Для укрепления и обновления материально-технической базы учреждений общего среднего образования Национальный институт образования в октябре прошлого года закупил комплекты наглядных материалов для кабинетов биологии более 300 учреждений образования республики. Установлено, что данные материалы содержали фактологические и грамматические ошибки. На предмет правильности и полноты подачи информации специалисты в сфере биологии их не оценивали критически. Как итог - материалы не подлежали использованию в учебном процессе.



Во время проверки были выявлены случаи нарушения законодательства о госзакупках и неэффективного использования бюджета страны, что также сказалось на снижении качества образования. Генпрокуратура проинформировала Совет Министров о выявленных недостатках и внесла ряд законодательных инициатив. По требованию надзорного ведомства профильные специалисты занимаются вопросом корректировки школьных учебников.