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Генпрокуратура рекомендует белорусам воздержаться от посещения Украины
Генпрокуратура Беларуси рекомендует воздержаться от посещения в ближайшее время Украины во избежание проблем и сохранения жизни и здоровья. Уже возбуждено 35 уголовных дел о разбойных нападениях, 8 о грабежах, 1 уголовное дело об убийствах. Общая стоимость похищенного имущества превысила 4 миллиона долларов. Это только за март.
Разбойное нападение на белоруса в Буковеле
Как пример, в производстве Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неизвестных. 3-го марта на территории отеля горнолыжного курорта "Буковель" вооруженные люди забрали у белоруса внедорожник. Через несколько дней наш соотечественник смог вернуться домой уже без машины и вещей и обратиться к правоохранителям.
Генпрокуратура обращает внимание, что в условиях сложившейся общественно-политической ситуации в Украине пребывание граждан Беларуси на территории этой страны сейчас небезопасно.
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