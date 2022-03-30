Генпрокуратура рекомендует белорусам воздержаться от посещения Украины

Генпрокуратура Беларуси рекомендует воздержаться от посещения в ближайшее время Украины во избежание проблем и сохранения жизни и здоровья. Уже возбуждено 35 уголовных дел о разбойных нападениях, 8 о грабежах, 1 уголовное дело об убийствах. Общая стоимость похищенного имущества превысила 4 миллиона долларов. Это только за март.

Разбойное нападение на белоруса в Буковеле

Как пример, в производстве Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неизвестных. 3-го марта на территории отеля горнолыжного курорта "Буковель" вооруженные люди забрали у белоруса внедорожник. Через несколько дней наш соотечественник смог вернуться домой уже без машины и вещей и обратиться к правоохранителям.