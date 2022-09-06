Совершенствование законодательства о гражданстве и возможная амнистия - эти темы в преддверии Дня народного единства в повестке совещания во Дворце Независимости. За последние 5 лет белорусское гражданство получили около 14 тысяч человек. Причем каждый случай рассматривается отдельно и пристально. Чаще всего по этому вопросу обращаются выходцы из постсоветских стран, но есть и уроженцы Азии, Европы и Америки. В минувшем августе Президент поручил ускорить предоставление нашего гражданства украинцам. За год новый статус получили около 5 тысяч человек. Беларусь открыта для ответственных и трудолюбивых людей, готовых вносить вклад в ее развитие. Но как быть с теми, кто свою страну предал? Подготовленный законопроект расставит все точки.

Новации законопроекта о гражданстве

В подготовленном законопроекте содержится ряд новаций. Так, предлагают ввести торжественный ритуал принятия присяги при приеме в гражданство (это мировая практика), а также экзамен на знание языка (русского или белорусского) и основ Конституции. Белорусов, которые получили другое гражданство или у кого есть документы, дающие привилегии (например, карта поляка или грин-карта), могут обязать информировать об этом в обязательном порядке. Вместе с тем, рассказал журналистам глава МВД, предусматривается возможность лишения белорусского гражданства террористов и экстремистов, тех, кто поступается интересами родной страны.

Президент о том, кто может попасть под ближайшую амнистию

Еще один вопрос совещания - амнистия. Президент подчеркнул, что она допустима только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. Если люди раскаялись и загладили свою вину, то к ним можно проявить снисхождение. Вместе с тем, особо отметил Президент, МВД будет нести персональную ответственность за тех, кого амнистируют. Александр Лукашенко предложил окончательный вариант подготовленного документа рассмотреть коллегиально.

"Пригласить людей, которые, может, имеют какую-то точку зрения иную на развитие нашего общества. Они не враги. Пусть выскажут свое мнение", - пояснил он.

Такое предложение, сказал Президент, он озвучил "в связи с озабоченностью многих граждан страны". "Люди еще не отошли от того 2020 года. Иногда и перегибы допускаются со стороны наших сторонников: "Всех мочить, сажать и так далее". Знаете, единства в обществе это никогда не добавляло. Но тем не менее просто уйти от этого вопроса и не слышать этих людей - так не будет", - отметил Александр Лукашенко.

"Но при этом я хочу подчеркнуть: подписывать мне. Поэтому имейте в виду, все, что я сказал, по духу должно соответствовать. Мы не можем налево и направо отпускать всех. Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть. Но еще раз подчеркиваю, есть люди, которых мы свободно можем освободить досрочно. Послабления допустимы только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты и экстремисты не из этой серии. Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан", - предупредил глава государства.

Под амнистию в Беларуси попадут от 8 тыс. человек

У Генпрокуратуры позиция принципиальная - те, кто посягнул на независимость страны, не должен попасть под амнистию. Однако глава государства поручил взвешенно подойти к этому вопросу, индивидуально и в первую очередь через институт помилования. Генпрокурор объяснил журналистам, что те лица, которые совершили преступления, связанные с экстремизмом, кто поднял руку на правоохранителей, смогут выйти на свободу, но при условии, что раскаялись и считают возможным обратиться к Президенту с просьбой о помиловании. Ожидается, что под ближайшую амнистию в общей сложности попадут от 8 тыс. человек.