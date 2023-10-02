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Генпрокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту противоправной деятельности Рады БНР

Генеральная прокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту противоправной деятельности Рады БНР. Материалы направлены председателю КГБ для организации предварительного расследования, установления и привлечения к ответственности всех причастных к деятельности формирования. Несмотря на то, что Рада БНР в этом году признана экстремистским формированием, о чем его руководителям и членам достоверно известно, свою противоправную деятельность они не прекратили.

Уголовные дела возбуждены по признакам состава преступления тяжких и особо тяжких статей.

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