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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета

Такой политический орган является незаконным и напрямую угрожает национальной безопасности страны.

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